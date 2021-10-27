Кристиано Пиччини - статистика
#2 | Защитник
|Имя
|Кристиано
|Фамилия
|Пиччини
|Команда
|Магдебург
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|26 сентября 1992 (30 лет)
|Рост
|183
Стоимость:
€ 800
тыс
|Имя
|Кристиано
|Фамилия
|Пиччини
|Команда
|Магдебург
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|26 сентября 1992 (30 лет)
|Рост
|183
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Валенсия
|4
|1
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.01.2022
|Был в запасе
|Реал (Мадрид)
|4:1
|Валенсия (Валенсия)
|51'
|31.12.2021
|67' -90'
|Валенсия (Валенсия)
|1:2
|Эспаньол (Барселона)
|20.12.2021
|1' -90'
|Леванте (Валенсия)
|3:4
|Валенсия (Валенсия)
|11.12.2021
|20' -90'
|Валенсия (Валенсия)
|2:1
|Эльче (Эльче)
|86'
|05.12.2021
|1' -73'
|Сельта (Виго)
|1:2
|Валенсия (Валенсия)
|27.11.2021
|Был в запасе
|Валенсия (Валенсия)
|1:1
|Райо Вальекано (Мадрид)
|21.11.2021
|Был в запасе
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|0:0
|Валенсия (Валенсия)
|07.11.2021
|Был в запасе
|Валенсия (Валенсия)
|3:3
|Атлетико (Мадрид)
|30.10.2021
|82' -90'
|Валенсия (Валенсия)
|2:0
|Вильярреал (Вильярреал)
|27.10.2021
|Был в запасе
|Бетис (Севилья)
|4:1
|Валенсия (Валенсия)