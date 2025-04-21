Статистика по турнирам

Кубок лиг Северной Америки 2024 Швейцария. Суперлига 2024/2025 Германия. Вторая Бундеслига 2023/2024 Германия. Кубок 2023/2024 Италия. Серия В 2023/2024 Товарищеские матчи 2022 Испания. Кубок 2021/2022 Испания. Примера 2021/2022 Лига Европы 2021/2022 Испания. Примера 2020/2021 Италия. Серия А 2020/2021 Испания. Примера 2019/2020 Отбор ЧЕ-2020 2019 Испания. Кубок 2018/2019 Испания. Примера 2018/2019 Лига Европы 2018/2019 Лига чемпионов 2018/2019 Лига Европы 2017/2018 Лига чемпионов 2017/2018 Португалия. Примейра 2017/2018 Испания. Кубок 2016/2017 Испания. Примера 2016/2017 Испания. Примера 2015/2016 Италия. Серия А 2013/2014