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Кристиано Пиччини
Статистика
Кристиано Пиччини - статистика
Завершил карьеру
26 сентября 1992 (33)
#12 | Защитник
183 см
Италия
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Трансферы
Статистика по турнирам
Кубок лиг Северной Америки 2024
Швейцария. Суперлига 2024/2025
Германия. Вторая Бундеслига 2023/2024
Германия. Кубок 2023/2024
Италия. Серия В 2023/2024
Товарищеские матчи 2022
Испания. Кубок 2021/2022
Испания. Примера 2021/2022
Лига Европы 2021/2022
Испания. Примера 2020/2021
Италия. Серия А 2020/2021
Испания. Примера 2019/2020
Отбор ЧЕ-2020 2019
Испания. Кубок 2018/2019
Испания. Примера 2018/2019
Лига Европы 2018/2019
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Лига Европы 2017/2018
Лига чемпионов 2017/2018
Португалия. Примейра 2017/2018
Испания. Кубок 2016/2017
Испания. Примера 2016/2017
Испания. Примера 2015/2016
Италия. Серия А 2013/2014
Команда
И
Г
П
Ж
К
Ивердон
4
1
0
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Швейцария. Суперлига, 33 тур
Базель
5 : 0
21.04.2025
Ивердон
1' - 61'
25'
Швейцария. Суперлига, 32 тур
Ивердон
1 : 2
12.04.2025
Грассхоппер
1' - 90'
33'
52'
Швейцария. Суперлига, 31 тур
Янг Бойз
1 : 1
05.04.2025
Ивердон
1' - 90'
65'
Швейцария. Суперлига, 30 тур
Ивердон
0 : 2
01.04.2025
Лугано
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 28 тур
Серветт
2 : 3
15.03.2025
Ивердон
90' - 90'
Швейцария. Суперлига, 27 тур
Ивердон
2 : 1
08.03.2025
Винтертур
Был в запасе
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