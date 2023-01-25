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    Бруну Фернандеш - статистика

    #18 | Полузащитник
    Имя Бруну
    Фамилия Фернандеш
    Команда Манчестер Юнайтед
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 8 сентября 1994 (28 лет)
    Рост 175
    Вес 78
    Стоимость:
    € 75,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    09.03.2023 1' - 90' Манчестер Юнайтед 4:1 Бетис Лига Европы, 1/8 финала, первый матч
    58' 52' 68'
    05.03.2023 1' - 90' Ливерпуль 7:0 Манчестер Юнайтед Англия. Премьер-лига, 26 тур
    01.03.2023 1' - 90' Манчестер Юнайтед 3:1 Вест Хэм Англия. Кубок, 1/8 финала
    26.02.2023 1' - 90' Манчестер Юнайтед 2:0 Ньюкасл Англия. Кубок лиги, Финал
    23.02.2023 1' - 90' Манчестер Юнайтед 2:1 Барселона Лига Европы, 1/16 финала, ответный матч
    47' 60'
    19.02.2023 1' - 90' Манчестер Юнайтед 3:0 Лестер Англия. Премьер-лига, 24 тур
    25' 61'
    16.02.2023 1' - 90' Барселона 2:2 Манчестер Юнайтед Лига Европы, 1/16 финала, первый матч
    12.02.2023 1' - 90' Лидс 0:2 Манчестер Юнайтед Англия. Премьер-лига, 23 тур
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