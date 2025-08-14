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Легия
Павел Вшолек
Статистика
€ 200 тыс
Павел Вшолек - статистика
Легия
30 апреля 1992 (34)
#7 | Нападающий
186 см
Польша
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Команда
И
Г
П
Ж
К
Легия
6
0
3
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 3 раунд
Легия
2 : 1
14.08.2025
АЕК
1' - 90'
11'
Лига Европы, 3 раунд
АЕК
4 : 1
07.08.2025
Легия
1' - 90'
Лига Европы, 2 раунд
Легия
2 : 1
31.07.2025
Баник
1' - 90'
Лига Европы, 2 раунд
Баник
2 : 2
24.07.2025
Легия
1' - 90'
32'
Лига Европы, 1 раунд
Актобе
0 : 1
17.07.2025
Легия
1' - 90'
Лига Европы, 1 раунд
Легия
1 : 0
10.07.2025
Актобе
1' - 90'
25'
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