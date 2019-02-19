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    Павел Вшолек - статистика

    #13 | Нападающий
    Имя Павел
    Фамилия Вшолек
    Команда Легия
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 30 апреля 1992 (30 лет)
    Рост 186
    Стоимость:
    € 1,20
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Куинз Парк Рейнджерс 27 4 4 7 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    10.04.2019 Был в запасе Миллуолл (Лондон) 0:0 Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
    06.04.2019 1' -90' Норвич Сити (Норвич) 4:0 Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
    30.03.2019 1' -90' Куинз Парк Рейнджерс (Лондон) 1:2 Болтон (Болтон)
    16.03.2019 1' -90' Халл Сити (Кингстон-апон-Халл) 2:2 Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
    62' 72'
    13.03.2019 Был в запасе Куинз Парк Рейнджерс (Лондон) 1:2 Ротерхэм (Шеффилд)
    09.03.2019 1' -90' Куинз Парк Рейнджерс (Лондон) 0:0 Сток Сити (Сток-он-Трент)
    45'
    02.03.2019 1' -90' Брентфорд (Лондон) 3:0 Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
    26.02.2019 1' -90' Куинз Парк Рейнджерс (Лондон) 1:0 Лидс (Лидс)
    23.02.2019 1' -90' Мидлсбро (Миддлсбро) 2:0 Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
    19.02.2019 1' -90' Куинз Парк Рейнджерс (Лондон) 2:3 Вест Бромвич (Вест Бромвич)
    12.02.2019 1' -90' Бристоль Сити (Бристоль) 2:1 Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
    09.02.2019 Был в запасе Куинз Парк Рейнджерс (Лондон) 3:4 Бирмингем Сити (Бирмингем)
    02.02.2019 1' -90' Уиган Атлетик (Уиган) 2:1 Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
    19.01.2019 1' -90' Куинз Парк Рейнджерс (Лондон) 1:4 Престон (Престон)
    12.01.2019 1' -90' Шеффилд Юнайтед (Шеффилд) 1:0 Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
    01.01.2019 1' -90' Астон Вилла (Бирмингем) 2:2 Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
    57' 30'
    29.12.2018 1' -90' Куинз Парк Рейнджерс (Лондон) 0:0 Рединг (Рединг)
    26.12.2018 1' -90' Куинз Парк Рейнджерс (Лондон) 3:0 Ипсвич Таун (Ипсвич)
    30' 43'
    22.12.2018 1' -90' Ноттингем Форест (Ноттингем) 0:1 Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
    15.12.2018 1' -90' Куинз Парк Рейнджерс (Лондон) 2:1 Мидлсбро (Миддлсбро)
    4' 60'
    08.12.2018 1' -90' Лидс (Лидс) 2:1 Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
    01.12.2018 1' -90' Куинз Парк Рейнджерс (Лондон) 2:3 Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
    24'
    27.11.2018 1' -90' Ротерхэм (Шеффилд) 2:2 Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
    35'
    24.11.2018 1' -90' Сток Сити (Сток-он-Трент) 2:2 Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
    10.11.2018 1' -90' Куинз Парк Рейнджерс (Лондон) 3:2 Брентфорд (Лондон)
    03.11.2018 1' -90' Блэкберн (Блэкберн) 1:0 Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
    26.10.2018 1' -90' Куинз Парк Рейнджерс (Лондон) 1:0 Астон Вилла (Бирмингем)
    38' 81'
    23.10.2018 1' -90' Куинз Парк Рейнджерс (Лондон) 3:0 Шеффилд Уэнсдэй (Шеффилд)
    57'
    20.10.2018 1' -90' Ипсвич Таун (Ипсвич) 0:2 Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
    06.10.2018 Был в запасе Куинз Парк Рейнджерс (Лондон) 1:1 Дерби Каунти (Дерби)
    02.10.2018 Был в запасе Рединг (Рединг) 0:1 Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
    29.09.2018 Был в запасе Суонси (Суонси) 3:0 Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
    19.09.2018 Был в запасе Куинз Парк Рейнджерс (Лондон) 2:0 Миллуолл (Лондон)
    15.09.2018 Был в запасе Болтон (Болтон) 1:2 Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
    01.09.2018 Был в запасе Бирмингем Сити (Бирмингем) 0:0 Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
    25.08.2018 Был в запасе Куинз Парк Рейнджерс (Лондон) 1:0 Уиган Атлетик (Уиган)
    21.08.2018 1' -90' Куинз Парк Рейнджерс (Лондон) 0:3 Бристоль Сити (Бристоль)
    18.08.2018 Был в запасе Вест Бромвич (Вест Бромвич) 7:1 Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
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