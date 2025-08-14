Статистика по турнирам

Лига Европы 2025/2026 Лига конференций 2025/2026 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2025/2026 Польша. Экстракласа 2025/2026 Лига конференций 2024/2025 Польша. Кубок 2024/2025 Польша. Экстракласа 2024/2025 Лига конференций 2023/2024 Отбор ЧЕ-2024 2023 Польша. Экстракласа 2023/2024 Германия. Кубок 2021/2022 Англия. Кубок 2018/2019 Англия. Кубок лиги 2018/2019 Англия. Чемпионшип 2018/2019 Англия. Кубок Лиги 2017/2018 Англия. Чемпионшип 2017/2018 Англия. Кубок 2016/2017 Англия. Чемпионшип 2016/2017 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017 Италия. Серия А 2015/2016 Италия. Кубок 2014/2015 Италия. Серия А 2014/2015 Товарищеские матчи. Сборные 2014 Италия. Кубок 2013/2014 Италия. Серия А 2013/2014 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013