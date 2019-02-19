Павел Вшолек - статистика
#13 | Нападающий
|Имя
|Павел
|Фамилия
|Вшолек
|Команда
|Легия
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|30 апреля 1992 (30 лет)
|Рост
|186
Стоимость:
€ 1,20
млн
|Имя
|Павел
|Фамилия
|Вшолек
|Команда
|Легия
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|30 апреля 1992 (30 лет)
|Рост
|186
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Куинз Парк Рейнджерс
|27
|4
|4
|7
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.04.2019
|Был в запасе
|Миллуолл (Лондон)
|0:0
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|06.04.2019
|1' -90'
|Норвич Сити (Норвич)
|4:0
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|30.03.2019
|1' -90'
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|1:2
|Болтон (Болтон)
|16.03.2019
|1' -90'
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|2:2
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|62' 72'
|13.03.2019
|Был в запасе
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|1:2
|Ротерхэм (Шеффилд)
|09.03.2019
|1' -90'
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|0:0
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|45'
|02.03.2019
|1' -90'
|Брентфорд (Лондон)
|3:0
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|26.02.2019
|1' -90'
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|1:0
|Лидс (Лидс)
|23.02.2019
|1' -90'
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|2:0
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|19.02.2019
|1' -90'
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|2:3
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|12.02.2019
|1' -90'
|Бристоль Сити (Бристоль)
|2:1
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|09.02.2019
|Был в запасе
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|3:4
|Бирмингем Сити (Бирмингем)
|02.02.2019
|1' -90'
|Уиган Атлетик (Уиган)
|2:1
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|19.01.2019
|1' -90'
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|1:4
|Престон (Престон)
|12.01.2019
|1' -90'
|Шеффилд Юнайтед (Шеффилд)
|1:0
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|01.01.2019
|1' -90'
|Астон Вилла (Бирмингем)
|2:2
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|57' 30'
|29.12.2018
|1' -90'
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|0:0
|Рединг (Рединг)
|26.12.2018
|1' -90'
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|3:0
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|30' 43'
|22.12.2018
|1' -90'
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|0:1
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|15.12.2018
|1' -90'
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|2:1
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|4' 60'
|08.12.2018
|1' -90'
|Лидс (Лидс)
|2:1
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|01.12.2018
|1' -90'
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|2:3
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|24'
|27.11.2018
|1' -90'
|Ротерхэм (Шеффилд)
|2:2
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|35'
|24.11.2018
|1' -90'
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|2:2
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|10.11.2018
|1' -90'
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|3:2
|Брентфорд (Лондон)
|03.11.2018
|1' -90'
|Блэкберн (Блэкберн)
|1:0
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|26.10.2018
|1' -90'
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|1:0
|Астон Вилла (Бирмингем)
|38' 81'
|23.10.2018
|1' -90'
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|3:0
|Шеффилд Уэнсдэй (Шеффилд)
|57'
|20.10.2018
|1' -90'
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|0:2
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|06.10.2018
|Был в запасе
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|1:1
|Дерби Каунти (Дерби)
|02.10.2018
|Был в запасе
|Рединг (Рединг)
|0:1
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|29.09.2018
|Был в запасе
|Суонси (Суонси)
|3:0
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|19.09.2018
|Был в запасе
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|2:0
|Миллуолл (Лондон)
|15.09.2018
|Был в запасе
|Болтон (Болтон)
|1:2
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|01.09.2018
|Был в запасе
|Бирмингем Сити (Бирмингем)
|0:0
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|25.08.2018
|Был в запасе
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|1:0
|Уиган Атлетик (Уиган)
|21.08.2018
|1' -90'
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|0:3
|Бристоль Сити (Бристоль)
|18.08.2018
|Был в запасе
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|7:1
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)