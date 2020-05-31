Статистика по турнирам

Беларусь. Высшая лига 2026 Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна 2025 Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна 2024 Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень 2024 Россия. Вторая лига. Группа 2 2022/2023 Россия. ФНЛ 2020/2021 Россия. ФНЛ 2019/2020 Россия. ФНЛ 2017/2018 Россия. Молодежное первенство 2016/2017 Россия. ФНЛ 2016/2017 Россия. Молодежное первенство 2015/2016 Россия. Молодежное первенство 2014/2015