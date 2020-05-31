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Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Команды
Барановичи
Константин Щербаков
Статистика
Константин Щербаков - статистика
Барановичи
20 марта 1997 (29), Долгопрудный
#3 | Защитник
178 см
Россия
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Статистика по турнирам
Беларусь. Высшая лига 2026
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна 2025
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна 2024
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Россия. ФНЛ 2016/2017
Россия. Молодежное первенство 2015/2016
Россия. Молодежное первенство 2014/2015
Команда
И
Г
П
Ж
К
Барановичи
4
0
0
4
0
Матчи игрока в этом турнире
Беларусь. Высшая лига, 10 тур
Витебск
2 : 3
31.05.2026
Барановичи
67' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 6 тур
Днепр
0 : 0
02.05.2026
Барановичи
1' - 66'
45'
Беларусь. Высшая лига, 5 тур
Барановичи
2 : 3
25.04.2026
Динамо Мн
1' - 46'
45'
Беларусь. Высшая лига, 4 тур
Динамо-Брест
3 : 0
18.04.2026
Барановичи
64' - 90'
88'
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