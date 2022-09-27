Статистика по турнирам

Лига наций 2022/2023 Товарищеские матчи. Сборные 2022 Турция. Суперлига 2022/2023 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2021 Товарищеские матчи. Сборные 2021 Швейцария. Суперлига 2021/2022 Отбор ЧЕ-2020 2019 Швейцария. Суперлига 2019/2020 Швейцария. Суперлига 2018/2019 Швейцария. Суперлига 2017/2018 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017 Франция. Кубок лиги 2016/2017 Франция. Лига 1 2016/2017 Чемпионат Европы 2016 Франция. Лига 1 2015/2016 Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015 Лига Европы 2013/2014