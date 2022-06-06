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    Эрмир Леньяни - статистика

    #33 | Защитник
    Имя Эрмир
    Фамилия Леньяни
    Команда Сьон
    Состав Основной
    Родной город Приштина
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 5 августа 1989 (33 года)
    Рост 175
    Стоимость:
    € 400
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    04.03.2023 46' - 90' Трабзонспор 1:2 Умраниеспор Турция. Суперлига, 24 тур
    26.02.2023 Был в запасе Умраниеспор 1:1 Адана Демирспор Турция. Суперлига, 23 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Албания 1 1 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    27.09.2022 1' -77' Албания 1:1 Исландия
    35'
    24.09.2022 Был в запасе Израиль 2:1 Албания
    06.06.2022 Был в запасе Исландия 1:1 Албания
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