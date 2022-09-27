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Эрмир Леньяни
Статистика
Эрмир Леньяни - статистика
Завершил карьеру
5 августа 1989 (37), Приштина
#33 | Защитник
175 см
Албания | Швейцария
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Лига наций 2022/2023
Товарищеские матчи. Сборные 2022
Турция. Суперлига 2022/2023
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2021
Товарищеские матчи. Сборные 2021
Швейцария. Суперлига 2021/2022
Отбор ЧЕ-2020 2019
Швейцария. Суперлига 2019/2020
Швейцария. Суперлига 2018/2019
Швейцария. Суперлига 2017/2018
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017
Франция. Кубок лиги 2016/2017
Франция. Лига 1 2016/2017
Чемпионат Европы 2016
Франция. Лига 1 2015/2016
Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015
Лига Европы 2013/2014
Команда
И
Г
П
Ж
К
Албания
1
1
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига наций, 6 тур
Албания
1 : 1
27.09.2022
Исландия
1' - 77'
35'
Лига наций, 5 тур
Израиль
2 : 1
24.09.2022
Албания
Был в запасе
Лига наций, 2 тур
Исландия
1 : 1
06.06.2022
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Был в запасе
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