Эрмир Леньяни - статистика
#33 | Защитник
|Имя
|Эрмир
|Фамилия
|Леньяни
|Команда
|Сьон
|Состав
|Основной
|Родной город
|Приштина
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|5 августа 1989 (33 года)
|Рост
|175
Стоимость:
€ 400
тыс
|Имя
|Эрмир
|Фамилия
|Леньяни
|Команда
|Сьон
|Состав
|Основной
|Родной город
|Приштина
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|5 августа 1989 (33 года)
|Рост
|175
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.03.2023
|46' - 90'
|Трабзонспор
|1:2
|Умраниеспор
|Турция. Суперлига, 24 тур
|26.02.2023
|Был в запасе
|Умраниеспор
|1:1
|Адана Демирспор
|Турция. Суперлига, 23 тур