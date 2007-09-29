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    Балаж Фаркаш - статистика

    Имя Балаж
    Фамилия Фаркаш
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 24 апреля 1988 (34 года)
    Рост 176
    Вес 67
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Динамо 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    06.10.2007 1' -90' Заря (Луганск) 1:2 Динамо (Киев)
    29.09.2007 Был в запасе Динамо (Киев) 0:1 Нафтовик-Укрнафта (Ахтырка)
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