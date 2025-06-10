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Флориан Ницэ
Статистика
Флориан Ницэ - статистика
Завершил карьеру
3 июля 1987 (39), Бухарест
#1 | Вратарь
185 см | 74 кг
Румыния
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Статистика по турнирам
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2025/2026
Лига наций 2024/2025
Саудовская Аравия. Премьер-лига 2024/2025
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Лига Европы 2020/2021
Чехия. Синот Лига 2020/2021
Лига Европы 2019/2020
Чехия. Синот Лига 2019/2020
Лига Европы 2018/2019
Лига Европы 2017/2018
Лига чемпионов 2017/2018
Лига Европы 2016/2017
Лига чемпионов 2016/2017
Команда
И
Г
П
Ж
К
Румыния
1
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 4 тур
Румыния
2 : 0
10.06.2025
Кипр
Был в запасе
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 3 тур
Австрия
2 : 1
07.06.2025
Румыния
Был в запасе
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 2 тур
Сан-Марино
1 : 5
24.03.2025
Румыния
Был в запасе
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 1 тур
Румыния
0 : 1
21.03.2025
Босния и Герцеговина
1' - 90'
42'
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