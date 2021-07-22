Велько Шимич - статистика
#21 | Полузащитник
|Имя
|Велько
|Фамилия
|Шимич
|Команда
|Войводина
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лазаревац
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|17 февраля 1995 (28 лет)
|Рост
|180
Стоимость:
€ 200
тыс
|Имя
|Велько
|Фамилия
|Шимич
|Команда
|Войводина
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лазаревац
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|17 февраля 1995 (28 лет)
|Рост
|180
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Войводина
|4
|0
|1
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.08.2021
|1' -74'
|ЛАСК (Линц)
|6:1
|Войводина (Нови Сад)
|13'
|05.08.2021
|1' -86'
|Войводина (Нови Сад)
|0:1
|ЛАСК (Линц)
|61'
|29.07.2021
|1' -89'
|Войводина (Нови Сад)
|1:0
|Паневежис (Паневежис)
|87'
|22.07.2021
|1' -82'
|Паневежис (Паневежис)
|0:1
|Войводина (Нови Сад)