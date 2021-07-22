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    Велько Шимич - статистика

    #21 | Полузащитник
    Имя Велько
    Фамилия Шимич
    Команда Войводина
    Состав Основной
    Родной город Лазаревац
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 17 февраля 1995 (28 лет)
    Рост 180
    Стоимость:
    € 200
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Войводина 4 0 1 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    12.08.2021 1' -74' ЛАСК (Линц) 6:1 Войводина (Нови Сад)
    13'
    05.08.2021 1' -86' Войводина (Нови Сад) 0:1 ЛАСК (Линц)
    61'
    29.07.2021 1' -89' Войводина (Нови Сад) 1:0 Паневежис (Паневежис)
    87'
    22.07.2021 1' -82' Паневежис (Паневежис) 0:1 Войводина (Нови Сад)
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