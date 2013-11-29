Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Йосип Калушич - статистика

    #4 | Защитник
    Имя Йосип
    Фамилия Калушич
    Команда Целе
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 11 октября 1993 (29 лет)
    Рост 184
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Динамо 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    12.12.2013 1' -90' Динамо (Загреб) 1:2 Лудогорец (Разград)
    29.11.2013 Был в запасе Черноморец (Одесса) 2:1 Динамо (Загреб)
    • Читайте нас: 
    11