Йосип Калушич - статистика
#4 | Защитник
|Имя
|Йосип
|Фамилия
|Калушич
|Команда
|Целе
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|11 октября 1993 (29 лет)
|Рост
|184
|Имя
|Йосип
|Фамилия
|Калушич
|Команда
|Целе
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|11 октября 1993 (29 лет)
|Рост
|184
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Динамо
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.12.2013
|1' -90'
|Динамо (Загреб)
|1:2
|Лудогорец (Разград)
|29.11.2013
|Был в запасе
|Черноморец (Одесса)
|2:1
|Динамо (Загреб)