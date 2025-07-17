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Элдер Лопеш
Статистика
Элдер Лопеш - статистика
Завершил карьеру
4 января 1989 (37)
#22 | Защитник
175 см
Португалия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
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Команда
И
Г
П
Ж
К
Хапоэль БШ
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 1 раунд
Хапоэль БШ
1 : 1
17.07.2025
Левски
1' - 90'
Лига Европы, 1 раунд
Левски
0 : 0
10.07.2025
Хапоэль БШ
1' - 90'
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