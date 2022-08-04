Элдер Лопеш - статистика
#22 | Защитник
|Имя
|Элдер
|Фамилия
|Лопеш
|Команда
|Хапоэль БШ
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|4 января 1989 (34 года)
|Рост
|175
Стоимость:
€ 500
тыс
|Имя
|Элдер
|Фамилия
|Лопеш
|Команда
|Хапоэль БШ
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|4 января 1989 (34 года)
|Рост
|175
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Хапоэль БШ
|12
|0
|1
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.11.2022
|1' -69'
|Хапоэль БШ (Беер-Шева)
|4:0
|Аустрия (Вена)
|27.10.2022
|1' -90'
|Вильярреал (Вильярреал)
|2:2
|Хапоэль БШ (Беер-Шева)
|73'
|13.10.2022
|1' -90'
|Хапоэль БШ (Беер-Шева)
|1:1
|Лех (Познань)
|06.10.2022
|1' -90'
|Лех (Познань)
|0:0
|Хапоэль БШ (Беер-Шева)
|15.09.2022
|1' -90'
|Хапоэль БШ (Беер-Шева)
|1:2
|Вильярреал (Вильярреал)
|08.09.2022
|86' -90'
|Аустрия (Вена)
|0:0
|Хапоэль БШ (Беер-Шева)
|25.08.2022
|1' -122'
|Хапоэль БШ (Беер-Шева)
|2:1
(4:3)п
|Университатя (Крайова)
|104'
|18.08.2022
|1' -90'
|Университатя (Крайова)
|1:1
|Хапоэль БШ (Беер-Шева)
|38'
|11.08.2022
|1' -90'
|Хапоэль БШ (Беер-Шева)
|3:1
|Лугано (Лугано)
|04.08.2022
|1' -90'
|Лугано (Лугано)
|0:2
|Хапоэль БШ (Беер-Шева)
|28.07.2022
|1' -90'
|Динамо (Минск)
|0:1
|Хапоэль БШ (Беер-Шева)
|21.07.2022
|1' -90'
|Хапоэль БШ (Беер-Шева)
|2:1
|Динамо (Минск)
|1'