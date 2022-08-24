Пол Дамметт - статистика
#3 | Защитник
|Имя
|Пол
|Фамилия
|Дамметт
|Команда
|Ньюкасл
|Состав
|Основной
|Родной город
|Ньюкасл-апон-Тайн
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|26 сентября 1991 (31 год)
|Рост
|185
Стоимость:
€ 1,20
млн
|Имя
|Пол
|Фамилия
|Дамметт
|Команда
|Ньюкасл
|Состав
|Основной
|Родной город
|Ньюкасл-апон-Тайн
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|26 сентября 1991 (31 год)
|Рост
|185
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|18.02.2023
|Был в запасе
|Ньюкасл
|0:2
|Ливерпуль
|Англия. Премьер-лига, 24 тур
|11.02.2023
|Был в запасе
|Борнмут
|1:1
|Ньюкасл
|Англия. Премьер-лига, 23 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ньюкасл
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|31.01.2023
|Был в запасе
|Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)
|2:1
|Саутгемптон (Саутгемптон)
|24.08.2022
|1' -90'
|Транмер (Транмер)
|1:2
|Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)