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    Пол Дамметт - статистика

    #3 | Защитник
    Имя Пол
    Фамилия Дамметт
    Команда Ньюкасл
    Состав Основной
    Родной город Ньюкасл-апон-Тайн
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 26 сентября 1991 (31 год)
    Рост 185
    Стоимость:
    € 1,20
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    18.02.2023 Был в запасе Ньюкасл 0:2 Ливерпуль Англия. Премьер-лига, 24 тур
    11.02.2023 Был в запасе Борнмут 1:1 Ньюкасл Англия. Премьер-лига, 23 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ньюкасл 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    31.01.2023 Был в запасе Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн) 2:1 Саутгемптон (Саутгемптон)
    24.08.2022 1' -90' Транмер (Транмер) 1:2 Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)
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