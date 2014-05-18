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    Хави Флорес - статистика

    #10 | Полузащитник
    Имя Хави
    Фамилия Флорес
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 9 февраля 1986 (37 лет)
    Рост 170
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Эльче 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    18.05.2014 1' -74' Севилья (Севилья) 3:1 Эльче (Эльче)
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