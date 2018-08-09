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    Свен ван Бик - статистика

    #4 | Защитник
    Имя Свен
    Фамилия ван Бик
    Команда Херенвен
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 28 июля 1994 (28 лет)
    Рост 190
    Стоимость:
    € 1,00
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Фейеноорд 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    16.08.2018 Был в запасе Фейеноорд (Роттердам) 1:1 Тренчин (Тренчин)
    09.08.2018 1' -90' Тренчин (Тренчин) 4:0 Фейеноорд (Роттердам)
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