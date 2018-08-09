Свен ван Бик - статистика
#4 | Защитник
|Имя
|Свен
|Фамилия
|ван Бик
|Команда
|Херенвен
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|28 июля 1994 (28 лет)
|Рост
|190
Стоимость:
€ 1,00
млн
|Имя
|Свен
|Фамилия
|ван Бик
|Команда
|Херенвен
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|28 июля 1994 (28 лет)
|Рост
|190
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Фейеноорд
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|16.08.2018
|Был в запасе
|Фейеноорд (Роттердам)
|1:1
|Тренчин (Тренчин)
|09.08.2018
|1' -90'
|Тренчин (Тренчин)
|4:0
|Фейеноорд (Роттердам)