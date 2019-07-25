Йон Гастаньяга - статистика
#5 | Защитник
|Имя
|Йон
|Фамилия
|Гастаньяга
|Команда
|АЕЛ
|Состав
|Основной
|Родной город
|Андоайн
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|28 июня 1991 (31 год)
|Рост
|182
|Вес
|78
Стоимость:
€ 500
тыс
|Имя
|Йон
|Фамилия
|Гастаньяга
|Команда
|АЕЛ
|Состав
|Основной
|Родной город
|Андоайн
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|28 июня 1991 (31 год)
|Рост
|182
|Вес
|78
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|АЕЛ
|2
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|01.08.2019
|1' -90'
|АЕЛ (Лимасcол)
|0:1
|Арис (Салоники)
|77'
|25.07.2019
|1' -90'
|Арис (Салоники)
|0:0
|АЕЛ (Лимасcол)
|36'