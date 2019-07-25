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    Йон Гастаньяга - статистика

    #5 | Защитник
    Имя Йон
    Фамилия Гастаньяга
    Команда АЕЛ
    Состав Основной
    Родной город Андоайн
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 28 июня 1991 (31 год)
    Рост 182
    Вес 78
    Стоимость:
    € 500
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    АЕЛ 2 0 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    01.08.2019 1' -90' АЕЛ (Лимасcол) 0:1 Арис (Салоники)
    77'
    25.07.2019 1' -90' Арис (Салоники) 0:0 АЕЛ (Лимасcол)
    36'
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