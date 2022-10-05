Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Сергей Обивалин - статистика

    #88 | Защитник
    Имя Сергей
    Отчество Сергеевич
    Фамилия Обивалин
    Команда Томь
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 20 марта 1995 (27 лет)
    Рост 189
    Вес 83
    Стоимость:
    € 350
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ротор 1 1 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.10.2022 1' -90' Ротор (Волгоград) 1:2
    (4:5)п    		 Шинник (Ярославль)
    69'
    • Читайте нас: 
    11