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Лудогорец
Хендрик Бонманн
Статистика
€ 750 тыс
Хендрик Бонманн - статистика
Лудогорец
22 января 1994 (32)
#39 | Вратарь
194 см
Германия
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Болгария. Первая лига, 8 тур
Локомотив
1 : 2
06.09.2026
Лудогорец
1' - 90'
90'
Болгария. Первая лига, 7 тур
Спартак Варна
1 : 1
30.08.2026
Лудогорец
1' - 90'
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Болгария. Первая лига 2026/2027
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Команда
И
Г
П
Ж
К
Лудогорец
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига конференций, 2 раунд
Лудогорец
2 : 2
30.07.2026
Хапоэль ТА
1' - 90'
Лига конференций, 2 раунд
Хапоэль ТА
2 : 0
23.07.2026
Лудогорец
1' - 90'
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