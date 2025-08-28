Статистика по турнирам

Кипр. Первый Дивизион 2025/2026 Лига конференций 2025/2026 Польша. Экстракласа 2025/2026 Кипр. Первый Дивизион 2024/2025 Лига конференций 2024/2025 Кипр. Первый Дивизион 2023/2024 Лига Европы 2023/2024 Лига чемпионов 2023/2024 Италия. Серия А 2019/2020 Италия. Кубок 2018/2019 Италия. Серия А 2018/2019 Италия. Кубок 2017/2018 Италия. Серия А 2017/2018 Франция. Кубок лиги 2016/2017 Франция. Лига 1 2016/2017