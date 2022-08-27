Левин Озтюнали - статистика
#7 | Полузащитник
|Имя
|Левин
|Фамилия
|Озтюнали
|Команда
|Унион
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|15 марта 1996 (26 лет)
|Рост
|184
|Вес
|80
Стоимость:
€ 1,50
млн
|Имя
|Левин
|Фамилия
|Озтюнали
|Команда
|Унион
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|15 марта 1996 (26 лет)
|Рост
|184
|Вес
|80
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Унион
|2
|0
|1
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.03.2023
|Был в запасе
|Унион (Берлин)
|0:0
|Кельн (Кельн)
|21.01.2023
|88' -90'
|Унион (Берлин)
|3:1
|Хоффенхайм (Зинсхайм)
|90'
|03.09.2022
|Был в запасе
|Унион (Берлин)
|1:1
|Бавария (Мюнхен)
|27.08.2022
|85' -90'
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)
|1:6
|Унион (Берлин)