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    Левин Озтюнали - статистика

    #7 | Полузащитник
    Имя Левин
    Фамилия Озтюнали
    Команда Унион
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 15 марта 1996 (26 лет)
    Рост 184
    Вес 80
    Стоимость:
    € 1,50
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    04.03.2023 Был в запасе Унион 0:0 Кельн Германия. Бундеслига, 23 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Унион 2 0 1 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    04.03.2023 Был в запасе Унион (Берлин) 0:0 Кельн (Кельн)
    21.01.2023 88' -90' Унион (Берлин) 3:1 Хоффенхайм (Зинсхайм)
    90'
    03.09.2022 Был в запасе Унион (Берлин) 1:1 Бавария (Мюнхен)
    27.08.2022 85' -90' Шальке-04 (Гельзенкирхен) 1:6 Унион (Берлин)
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