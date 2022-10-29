Димитриос Пелкас - статистика
#14 | Полузащитник
|Имя
|Димитриос
|Фамилия
|Пелкас
|Команда
|Халл Сити
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|26 октября 1993 (29 лет)
|Рост
|175
Стоимость:
€ 3,50
млн
|Имя
|Димитриос
|Фамилия
|Пелкас
|Команда
|Халл Сити
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|26 октября 1993 (29 лет)
|Рост
|175
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|11.03.2023
|1' - 60'
|Ковентри
|1:1
|Халл Сити
|Англия. Чемпионшип, 36 тур
|18.02.2023
|1' - 65'
|Халл Сити
|0:0
|Престон
|Англия. Чемпионшип, 33 тур
|65'
|14.02.2023
|59' - 90'
|Норвич Сити
|3:1
|Халл Сити
|Англия. Чемпионшип, 32 тур
|11.02.2023
|Был в запасе
|Сток Сити
|0:0
|Халл Сити
|Англия. Чемпионшип, 31 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Халл Сити
|18
|2
|0
|4
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.03.2023
|1' -60'
|Ковентри (Ковентри)
|1:1
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|18.02.2023
|1' -65'
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|0:0
|Престон (Престон)
|65'
|14.02.2023
|59' -90'
|Норвич Сити (Норвич)
|3:1
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|11.02.2023
|Был в запасе
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|0:0
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|11.12.2022
|1' -9'
|Уотфорд (Уотфорд)
|0:0
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|12.11.2022
|1' -59'
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|1:2
|Рединг (Рединг)
|08.11.2022
|1' -73'
|Кардифф (Кардифф)
|2:3
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|4'
|05.11.2022
|1' -53'
|Миллуолл (Лондон)
|0:0
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|27'
|01.11.2022
|55' -90'
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|1:3
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|29.10.2022
|1' -90'
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|0:1
|Блэкберн (Блэкберн)
|22.10.2022
|1' -64'
|Ротерхэм (Шеффилд)
|2:4
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|19.10.2022
|1' -82'
|Блэкпул (Блэкпул)
|1:3
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|78'
|16.10.2022
|1' -82'
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|0:2
|Бирмингем Сити (Бирмингем)
|09.10.2022
|1' -56'
|Хаддерсфилд Таун (Хаддерсфилд)
|2:0
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|05.10.2022
|1' -63'
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|2:1
|Уиган Атлетик (Уиган)
|21'
|30.09.2022
|1' -59'
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|0:2
|Лутон Таун (Лутон)
|17.09.2022
|1' -75'
|Суонси (Суонси)
|3:0
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|13.09.2022
|46' -90'
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|0:3
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|84'
|04.09.2022
|77' -90'
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|0:2
|Шеффилд Юнайтед (Шеффилд)