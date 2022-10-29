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    Димитриос Пелкас - статистика

    #14 | Полузащитник
    Имя Димитриос
    Фамилия Пелкас
    Команда Халл Сити
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 26 октября 1993 (29 лет)
    Рост 175
    Стоимость:
    € 3,50
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    11.03.2023 1' - 60' Ковентри 1:1 Халл Сити Англия. Чемпионшип, 36 тур
    18.02.2023 1' - 65' Халл Сити 0:0 Престон Англия. Чемпионшип, 33 тур
    65'
    14.02.2023 59' - 90' Норвич Сити 3:1 Халл Сити Англия. Чемпионшип, 32 тур
    11.02.2023 Был в запасе Сток Сити 0:0 Халл Сити Англия. Чемпионшип, 31 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Халл Сити 18 2 0 4 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    11.03.2023 1' -60' Ковентри (Ковентри) 1:1 Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
    18.02.2023 1' -65' Халл Сити (Кингстон-апон-Халл) 0:0 Престон (Престон)
    65'
    14.02.2023 59' -90' Норвич Сити (Норвич) 3:1 Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
    11.02.2023 Был в запасе Сток Сити (Сток-он-Трент) 0:0 Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
    11.12.2022 1' -9' Уотфорд (Уотфорд) 0:0 Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
    12.11.2022 1' -59' Халл Сити (Кингстон-апон-Халл) 1:2 Рединг (Рединг)
    08.11.2022 1' -73' Кардифф (Кардифф) 2:3 Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
    4'
    05.11.2022 1' -53' Миллуолл (Лондон) 0:0 Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
    27'
    01.11.2022 55' -90' Халл Сити (Кингстон-апон-Халл) 1:3 Мидлсбро (Миддлсбро)
    29.10.2022 1' -90' Халл Сити (Кингстон-апон-Халл) 0:1 Блэкберн (Блэкберн)
    22.10.2022 1' -64' Ротерхэм (Шеффилд) 2:4 Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
    19.10.2022 1' -82' Блэкпул (Блэкпул) 1:3 Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
    78'
    16.10.2022 1' -82' Халл Сити (Кингстон-апон-Халл) 0:2 Бирмингем Сити (Бирмингем)
    09.10.2022 1' -56' Хаддерсфилд Таун (Хаддерсфилд) 2:0 Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
    05.10.2022 1' -63' Халл Сити (Кингстон-апон-Халл) 2:1 Уиган Атлетик (Уиган)
    21'
    30.09.2022 1' -59' Халл Сити (Кингстон-апон-Халл) 0:2 Лутон Таун (Лутон)
    17.09.2022 1' -75' Суонси (Суонси) 3:0 Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
    13.09.2022 46' -90' Халл Сити (Кингстон-апон-Халл) 0:3 Сток Сити (Сток-он-Трент)
    84'
    04.09.2022 77' -90' Халл Сити (Кингстон-апон-Халл) 0:2 Шеффилд Юнайтед (Шеффилд)
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