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    Паскаль Грегор - статистика

    #27 | Защитник
    Имя Паскаль
    Фамилия Грегор
    Команда Нордшелланд
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 18 февраля 1994 (29 лет)
    Стоимость:
    € 350
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Нордшелланд 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    07.08.2013 1' -90' Зенит (Санкт-Петербург) 5:0 Нордшелланд (Фарум)
    30.07.2013 1' -90' Нордшелланд (Фарум) 0:1 Зенит (Санкт-Петербург)
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