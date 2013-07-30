Паскаль Грегор - статистика
#27 | Защитник
|Имя
|Паскаль
|Фамилия
|Грегор
|Команда
|Нордшелланд
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|18 февраля 1994 (29 лет)
Стоимость:
€ 350
тыс
|Имя
|Паскаль
|Фамилия
|Грегор
|Команда
|Нордшелланд
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|18 февраля 1994 (29 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Нордшелланд
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|07.08.2013
|1' -90'
|Зенит (Санкт-Петербург)
|5:0
|Нордшелланд (Фарум)
|30.07.2013
|1' -90'
|Нордшелланд (Фарум)
|0:1
|Зенит (Санкт-Петербург)