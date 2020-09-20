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Швеция. Аллсвенскан
Команды
Хальмстад
Паскаль Грегор
Статистика
€ 350 тыс
Паскаль Грегор - статистика
Хальмстад
18 февраля 1994 (32)
#5 | Защитник
Дания
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Швеция. Аллсвенскан, 22 тур
Хальмстад
2 : 1
20.09.2026
АИК
1' - 90'
Швеция. Аллсвенскан, 21 тур
Гетеборг
2 : 1
12.09.2026
Хальмстад
1' - 90'
Швеция. Аллсвенскан, 20 тур
Дегерфорс
2 : 0
05.09.2026
Хальмстад
1' - 90'
Швеция. Аллсвенскан, 19 тур
Хальмстад
1 : 0
29.08.2026
Кальмар
1' - 90'
Статистика по турнирам
Швеция. Аллсвенскан 2026
Швеция. Аллсвенскан 2025
Дания. Суперлига 2024/2025
Дания. Суперлига 2023/2024
Лига чемпионов 2013/2014
Команда
И
Г
П
Ж
К
Люнгбю
14
0
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Дания. Суперлига, 17 тур
Люнгбю
0 : 2
01.12.2024
Сендерийск
Был в запасе
Дания. Суперлига, 16 тур
Копенгаген
2 : 1
24.11.2024
Люнгбю
79' - 90'
Дания. Суперлига, 14 тур
Орхус
2 : 1
03.11.2024
Люнгбю
1' - 90'
34'
Дания. Суперлига, 13 тур
Вайле
2 : 0
27.10.2024
Люнгбю
42' - 90'
Дания. Суперлига, 12 тур
Люнгбю
0 : 0
20.10.2024
Виборг
69' - 90'
Дания. Суперлига, 11 тур
Рандерс
1 : 1
06.10.2024
Люнгбю
78' - 90'
Дания. Суперлига, 10 тур
Люнгбю
2 : 2
29.09.2024
Силькеборг
1' - 46'
Дания. Суперлига, 9 тур
Люнгбю
0 : 0
22.09.2024
Орхус
1' - 90'
57'
Дания. Суперлига, 7 тур
Люнгбю
1 : 0
30.08.2024
Вайле
1' - 90'
Дания. Суперлига, 6 тур
Виборг
1 : 0
26.08.2024
Люнгбю
1' - 90'
Дания. Суперлига, 5 тур
Люнгбю
1 : 2
16.08.2024
Мидтьюлланд
1' - 90'
Дания. Суперлига, 4 тур
Нордшелланд
1 : 1
11.08.2024
Люнгбю
1' - 90'
Дания. Суперлига, 3 тур
Люнгбю
0 : 2
04.08.2024
Брондбю
52' - 90'
Дания. Суперлига, 2 тур
Сендерийск
1 : 1
26.07.2024
Люнгбю
1' - 90'
Дания. Суперлига, 1 тур
Люнгбю
0 : 2
22.07.2024
Копенгаген
1' - 90'
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