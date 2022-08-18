Михаил Коваленко - статистика
#44 | Защитник
|Имя
|Михаил
|Отчество
|Вадимович
|Фамилия
|Коваленко
|Команда
|Олимп-Долгопрудный
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|25 января 1995 (28 лет)
|Рост
|181
|Вес
|71
|Имя
|Михаил
|Отчество
|Вадимович
|Фамилия
|Коваленко
|Команда
|Олимп-Долгопрудный
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|25 января 1995 (28 лет)
|Рост
|181
|Вес
|71
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Пюник
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.08.2022
|1' -121'
|Шериф (Тирасполь)
|1:0
(3:2)п
|Пюник (Ереван)
|18.08.2022
|44' -90'
|Пюник (Ереван)
|0:0
|Шериф (Тирасполь)