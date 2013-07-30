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    Диего Соуза - статистика

    #7 | Полузащитник
    Имя Диего
    Фамилия Соуза
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 17 июня 1985 (37 лет)
    Рост 186
    Вес 92
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Металлист 1 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    30.07.2013 1' -62' ПАОК (Салоники) 0:2 Металлист (Харьков)
    31'
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