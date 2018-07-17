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    Александр Лихачев - статистика

    #71 | Защитник
    Имя Александр
    Отчество Сергеевич
    Фамилия Лихачев
    Команда Звезда
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 22 июля 1996 (26 лет)
    Рост 183
    Вес 68
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Спартак-2 4 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    26.08.2018 Был в запасе Зенит-2 (Санкт-Петербург) 0:3 Спартак-2 (Москва)
    12.08.2018 1' -90' Химки (Химки) 1:3 Спартак-2 (Москва)
    08.08.2018 Был в запасе Спартак-2 (Москва) 2:1 Факел (Воронеж)
    04.08.2018 Был в запасе Сибирь (Новосибирск) 1:0 Спартак-2 (Москва)
    29.07.2018 46' -90' Шинник (Ярославль) 1:1 Спартак-2 (Москва)
    23.07.2018 1' -90' Спартак-2 (Москва) 0:0 Авангард (Курск)
    17.07.2018 1' -90' Сочи (Сочи) 0:1 Спартак-2 (Москва)
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