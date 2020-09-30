Залимхан Майсултанов - статистика
#8 | Защитник
|Имя
|Залимхан
|Отчество
|Ильманович
|Фамилия
|Майсултанов
|Команда
|Динамо
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|18 марта 1994 (28 лет)
|Рост
|174
|Вес
|67
|Имя
|Залимхан
|Отчество
|Ильманович
|Фамилия
|Майсултанов
|Команда
|Динамо
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|18 марта 1994 (28 лет)
|Рост
|174
|Вес
|67
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Динамо
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|30.09.2020
|1' -90'
|Динамо (Ставрополь)
|1:4
|Крылья Советов (Самара)