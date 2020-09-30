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    Залимхан Майсултанов - статистика

    #8 | Защитник
    Имя Залимхан
    Отчество Ильманович
    Фамилия Майсултанов
    Команда Динамо
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 18 марта 1994 (28 лет)
    Рост 174
    Вес 67
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Динамо 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    30.09.2020 1' -90' Динамо (Ставрополь) 1:4 Крылья Советов (Самара)
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