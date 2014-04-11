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    Максим Мирошниченко - статистика

    #71 | Полузащитник
    Имя Максим
    Отчество Андреевич
    Фамилия Мирошниченко
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 29 июня 1995 (27 лет)
    Рост 178
    Вес 68
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ростов (мол) 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    11.04.2014 80' -90' Ахмат (мол) (Грозный) 3:0 Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
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