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    Андрей Савченко - статистика

    #2 | Полузащитник
    Имя Андрей
    Отчество Владимирович
    Фамилия Савченко
    Команда Карпаты
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 29 сентября 1994 (28 лет)
    Рост 174
    Вес 65
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Карпаты 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    14.07.2013 1' -90' Карпаты (Львов) 0:2 Ворскла (Полтава)
    23'
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