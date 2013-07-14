Андрей Савченко - статистика
#2 | Полузащитник
|Имя
|Андрей
|Отчество
|Владимирович
|Фамилия
|Савченко
|Команда
|Карпаты
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|29 сентября 1994 (28 лет)
|Рост
|174
|Вес
|65
|Имя
|Андрей
|Отчество
|Владимирович
|Фамилия
|Савченко
|Команда
|Карпаты
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|29 сентября 1994 (28 лет)
|Рост
|174
|Вес
|65
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Карпаты
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|14.07.2013
|1' -90'
|Карпаты (Львов)
|0:2
|Ворскла (Полтава)
|23'