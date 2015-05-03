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    Владислав Павлюченко - статистика

    #63 | Полузащитник
    Имя Владислав
    Отчество Михайлович
    Фамилия Павлюченко
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 14 февраля 1996 (27 лет)
    Рост 175
    Вес 63
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Краснодар (мол) 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    03.05.2015 76' -90' Арсенал Т (мол) (Тула) 4:0 Краснодар (мол) (Краснодар)
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