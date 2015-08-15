Евгений Морозенко - статистика
#77 | Полузащитник
|Имя
|Евгений
|Отчество
|Сергеевич
|Фамилия
|Морозенко
|Команда
|Александрия
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|16 декабря 1991 (31 год)
|Рост
|177
|Вес
|67
|Имя
|Евгений
|Отчество
|Сергеевич
|Фамилия
|Морозенко
|Команда
|Александрия
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|16 декабря 1991 (31 год)
|Рост
|177
|Вес
|67
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Александрия
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|15.08.2015
|46' -90'
|Олимпик (Донецк)
|1:0
|Александрия (Александрия)