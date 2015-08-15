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    Евгений Морозенко - статистика

    #77 | Полузащитник
    Имя Евгений
    Отчество Сергеевич
    Фамилия Морозенко
    Команда Александрия
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 16 декабря 1991 (31 год)
    Рост 177
    Вес 67
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Александрия 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    15.08.2015 46' -90' Олимпик (Донецк) 1:0 Александрия (Александрия)
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