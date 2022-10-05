Денис Вамбольт - статистика
#75 | Вратарь
|Имя
|Денис
|Отчество
|Эдуардович
|Фамилия
|Вамбольт
|Команда
|Шинник
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|24 марта 1995 (27 лет)
|Рост
|186
|Вес
|71
Стоимость:
€ 200
тыс
|Имя
|Денис
|Отчество
|Эдуардович
|Фамилия
|Вамбольт
|Команда
|Шинник
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|24 марта 1995 (27 лет)
|Рост
|186
|Вес
|71
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Шинник
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|02.11.2022
|Был в запасе
|Шинник (Ярославль)
|0:0
(4:5)п
|Кубань (Краснодар)
|05.10.2022
|1' -90'
|Ротор (Волгоград)
|1:2
(4:5)п
|Шинник (Ярославль)