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    Рикарду Перейра - статистика

    #21 | Защитник
    Имя Рикарду
    Фамилия Перейра
    Команда Лестер
    Состав Основной
    Родной город Лиссабон
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 6 октября 1993 (29 лет)
    Рост 175
    Стоимость:
    € 12,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    11.03.2023 1' - 90' Лестер 1:3 Челси Англия. Премьер-лига, 27 тур
    39' 51'
    04.03.2023 1' - 90' Саутгемптон 1:0 Лестер Англия. Премьер-лига, 26 тур
    28.02.2023 1' - 73' Лестер 1:2 Блэкберн Англия. Кубок, 1/8 финала
    25.02.2023 85' - 90' Лестер 0:1 Арсенал Англия. Премьер-лига, 25 тур
    19.02.2023 Был в запасе Манчестер Юнайтед 3:0 Лестер Англия. Премьер-лига, 24 тур
    11.02.2023 88' - 90' Лестер 4:1 Тоттенхэм Англия. Премьер-лига, 23 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Лестер 4 0 1 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    11.03.2023 1' -90' Лестер (Лестер) 1:3 Челси (Лондон)
    39' 51'
    04.03.2023 1' -90' Саутгемптон (Саутгемптон) 1:0 Лестер (Лестер)
    25.02.2023 85' -90' Лестер (Лестер) 0:1 Арсенал (Лондон)
    19.02.2023 Был в запасе Манчестер Юнайтед (Манчестер) 3:0 Лестер (Лестер)
    11.02.2023 88' -90' Лестер (Лестер) 4:1 Тоттенхэм (Лондон)
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