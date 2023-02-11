Рикарду Перейра - статистика
#21 | Защитник
|Имя
|Рикарду
|Фамилия
|Перейра
|Команда
|Лестер
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лиссабон
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|6 октября 1993 (29 лет)
|Рост
|175
Стоимость:
€ 12,00
млн
|Имя
|Рикарду
|Фамилия
|Перейра
|Команда
|Лестер
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лиссабон
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|6 октября 1993 (29 лет)
|Рост
|175
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|11.03.2023
|1' - 90'
|Лестер
|1:3
|Челси
|Англия. Премьер-лига, 27 тур
|39' 51'
|04.03.2023
|1' - 90'
|Саутгемптон
|1:0
|Лестер
|Англия. Премьер-лига, 26 тур
|28.02.2023
|1' - 73'
|Лестер
|1:2
|Блэкберн
|Англия. Кубок, 1/8 финала
|25.02.2023
|85' - 90'
|Лестер
|0:1
|Арсенал
|Англия. Премьер-лига, 25 тур
|19.02.2023
|Был в запасе
|Манчестер Юнайтед
|3:0
|Лестер
|Англия. Премьер-лига, 24 тур
|11.02.2023
|88' - 90'
|Лестер
|4:1
|Тоттенхэм
|Англия. Премьер-лига, 23 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Лестер
|4
|0
|1
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.03.2023
|1' -90'
|Лестер (Лестер)
|1:3
|Челси (Лондон)
|39' 51'
|04.03.2023
|1' -90'
|Саутгемптон (Саутгемптон)
|1:0
|Лестер (Лестер)
|25.02.2023
|85' -90'
|Лестер (Лестер)
|0:1
|Арсенал (Лондон)
|19.02.2023
|Был в запасе
|Манчестер Юнайтед (Манчестер)
|3:0
|Лестер (Лестер)
|11.02.2023
|88' -90'
|Лестер (Лестер)
|4:1
|Тоттенхэм (Лондон)