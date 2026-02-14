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Лестер
Рикарду Перейра
Статистика
€ 1,50 млн
Рикарду Перейра - статистика
Лестер
6 октября 1993 (32), Лиссабон
#21 | Защитник
175 см
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Команда
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Лестер
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Матчи игрока в этом турнире
Англия. Кубок, 1/16 финала
Саутгемптон
2 : 1
14.02.2026
Лестер
79' - 120'
Англия. Кубок, 1/32 финала
Челтенхэм
0 : 2
10.01.2026
Лестер
Был в запасе
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