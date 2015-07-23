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    Иван Шевченко - статистика

    #35 | Защитник
    Имя Иван
    Фамилия Шевченко
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 10 сентября 1987 (35 лет)
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Шахтер 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    23.07.2015 1' -90' Волынь (Луцк) 1:4 Шахтер (Донецк)
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