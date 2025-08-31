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Киан Хансен
Статистика
Киан Хансен - статистика
Завершил карьеру
3 марта 1989 (37)
#4 | Защитник
184 см
Дания
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Дания. Суперлига 2025/2026
Дания. Суперлига 2024/2025
Дания. Суперлига 2023/2024
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Лига Европы 2015/2016
Товарищеские матчи. Сборные 2015
Лига Европы 2013/2014
Команда
И
Г
П
Ж
К
Нордшелланд
4
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Дания. Суперлига, 7 тур
Оденсе
1 : 2
31.08.2025
Нордшелланд
1' - 75'
Дания. Суперлига, 6 тур
Нордшелланд
1 : 0
25.08.2025
Виборг
1' - 78'
Дания. Суперлига, 5 тур
Нордшелланд
1 : 3
15.08.2025
Копенгаген
65' - 90'
Дания. Суперлига, 4 тур
Силькеборг
4 : 2
10.08.2025
Нордшелланд
Был в запасе
Дания. Суперлига, 3 тур
Сендерийск
3 : 2
03.08.2025
Нордшелланд
90' - 90'
Дания. Суперлига, 2 тур
Нордшелланд
0 : 1
27.07.2025
Брондбю
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