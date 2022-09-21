Райан Джек - статистика
#8 | Полузащитник
|Имя
|Райан
|Фамилия
|Джек
|Команда
|Рейнджерс
|Состав
|Основной
|Родной город
|Абердин
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|27 февраля 1992 (31 год)
|Рост
|182
|Имя
|Райан
|Фамилия
|Джек
|Команда
|Рейнджерс
|Состав
|Основной
|Родной город
|Абердин
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|27 февраля 1992 (31 год)
|Рост
|182
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|08.03.2023
|1' - 90'
|Хиберниан
|1:4
|Рейнджерс
|Шотландия. Премьер-лига, 27 тур
|52'
|04.03.2023
|1' - 90'
|Рейнджерс
|3:1
|Килмарнок
|Шотландия. Премьер-лига, 28 тур
|54'