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    Райан Джек - статистика

    #8 | Полузащитник
    Имя Райан
    Фамилия Джек
    Команда Рейнджерс
    Состав Основной
    Родной город Абердин
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 27 февраля 1992 (31 год)
    Рост 182
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    08.03.2023 1' - 90' Хиберниан 1:4 Рейнджерс Шотландия. Премьер-лига, 27 тур
    52'
    04.03.2023 1' - 90' Рейнджерс 3:1 Килмарнок Шотландия. Премьер-лига, 28 тур
    54'
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Шотландия 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    27.09.2022 1' -72' Украина 0:0 Шотландия
    24.09.2022 Был в запасе Шотландия 2:1 Ирландия
    21.09.2022 Был в запасе Шотландия 3:0 Украина
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