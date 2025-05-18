Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Саркис Адамян - статистика

Завершил карьеру
23 мая 1993 (33)
#22 | Нападающий
184 см
Армения
Статистика Новости Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Ян Регенсбург
15
2
0
4
0
Кельн
6
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Германия. Вторая Бундеслига, 34 тур
Дармштадт
3 : 1
18.05.2025
Ян Регенсбург
73' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 33 тур
Ян Регенсбург
2 : 2
11.05.2025
Карлсруэ
58' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 31 тур
Ян Регенсбург
1 : 1
26.04.2025
Айнтрахт
1' - 65'
58'
Германия. Вторая Бундеслига, 30 тур
Магдебург
3 : 0
20.04.2025
Ян Регенсбург
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 29 тур
Ян Регенсбург
2 : 0
13.04.2025
Шальке-04
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 28 тур
Эльверсберг
6 : 0
06.04.2025
Ян Регенсбург
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 27 тур
Ян Регенсбург
2 : 1
30.03.2025
Нюрнберг
1' - 86'
42'
Германия. Вторая Бундеслига, 26 тур
Фортуна
1 : 0
15.03.2025
Ян Регенсбург
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 25 тур
Ян Регенсбург
0 : 0
09.03.2025
Падерборн
1' - 71'
Германия. Вторая Бундеслига, 24 тур
Кайзерслаутерн
3 : 0
01.03.2025
Ян Регенсбург
1' - 83'
2'
Германия. Вторая Бундеслига, 23 тур
Пройссен
2 : 0
22.02.2025
Ян Регенсбург
1' - 90'
15'
Германия. Вторая Бундеслига, 22 тур
Ян Регенсбург
1 : 1
16.02.2025
Гамбург
1' - 89'
6'
Германия. Вторая Бундеслига, 21 тур
Гройтер Фюрт
2 : 1
07.02.2025
Ян Регенсбург
1' - 90'
6'
Германия. Вторая Бундеслига, 20 тур
Ян Регенсбург
2 : 0
01.02.2025
Герта
1' - 68'
Германия. Вторая Бундеслига, 19 тур
Ульм 1846
5 : 1
26.01.2025
Ян Регенсбург
1' - 46'
Германия. Вторая Бундеслига, 18 тур
Ян Регенсбург
0 : 1
17.01.2025
Ганновер-96
1' - 76'
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кельн
1 : 2
25.10.2024
Падерборн
46' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Дармштадт
5 : 1
18.10.2024
Кельн
76' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Кельн
2 : 0
05.10.2024
Ульм 1846
84' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 6 тур
Фортуна
2 : 2
21.09.2024
Кельн
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 5 тур
Кельн
1 : 2
14.09.2024
Магдебург
76' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 4 тур
Шальке-04
1 : 3
01.09.2024
Кельн
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 3 тур
Кельн
5 : 0
24.08.2024
Айнтрахт
77' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 2 тур
Эльверсберг
1 : 2
10.08.2024
Кельн
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 1 тур
Кельн
1 : 2
02.08.2024
Гамбург
57' - 90'
Главные новости
Fan ID в Кубке России, первая потеря сборной, чемпион РПЛ приостановил карьеру и другие новости
02:00
ВидеоМостовой рассказал о самом громком скандале в карьере
01:41
«Бавария» нацелилась на самого дорогого игрока мира
01:31
«Акрон» отказался от экс-футболиста «Манчестер Юнайтед»
01:23
Рейндерс – о переходе в саудовский клуб: «Если я смогу обеспечить своих внуков, то почему бы и нет?»
01:11
Пиняеву вынесли жесткий вердикт: «Затух и деградировал»
00:33
ВидеоПомощник Симеоне – Рюдигеру: «Ты у меня отсосешь!»
00:20
«Барселона» снова покинет «Камп Ноу»: подробности
Вчера, 23:51
1
Селюк: «Ростов» в глубокой заднице из-за Карпина»
Вчера, 23:23
2
ВидеоТалалаев объяснил две голевые ошибки Латышонка в матче с «Зенитом»
Вчера, 23:16
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+