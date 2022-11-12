Саркис Адамян - статистика
#23 | Нападающий
|Имя
|Саркис
|Фамилия
|Адамян
|Команда
|Кельн
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|23 мая 1993 (29 лет)
|Рост
|184
Стоимость:
€ 2,50
млн
|Имя
|Саркис
|Фамилия
|Адамян
|Команда
|Кельн
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|23 мая 1993 (29 лет)
|Рост
|184
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|10.03.2023
|78' - 90'
|Кельн
|0:2
|Бохум
|Германия. Бундеслига, 24 тур
|04.03.2023
|87' - 90'
|Унион
|0:0
|Кельн
|Германия. Бундеслига, 23 тур
|25.02.2023
|74' - 90'
|Кельн
|0:2
|Вольфсбург
|Германия. Бундеслига, 22 тур
|18.02.2023
|Был в запасе
|Штутгарт
|3:0
|Кельн
|Германия. Бундеслига, 21 тур
|84'
|12.02.2023
|67' - 90'
|Кельн
|3:0
|Айнтрахт
|Германия. Бундеслига, 20 тур
|71'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Кельн
|20
|1
|2
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.03.2023
|78' -90'
|Кельн (Кельн)
|0:2
|Бохум (Бохум)
|04.03.2023
|87' -90'
|Унион (Берлин)
|0:0
|Кельн (Кельн)
|25.02.2023
|74' -90'
|Кельн (Кельн)
|0:2
|Вольфсбург (Вольфсбург)
|18.02.2023
|Был в запасе
|Штутгарт (Штутгарт)
|3:0
|Кельн (Кельн)
|84'
|12.02.2023
|67' -90'
|Кельн (Кельн)
|3:0
|Айнтрахт (Франкфурт)
|71'
|04.02.2023
|85' -90'
|Кельн (Кельн)
|0:0
|РБ Лейпциг (Лейпциг)
|89'
|29.01.2023
|61' -90'
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)
|0:0
|Кельн (Кельн)
|24.01.2023
|Был в запасе
|Бавария (Мюнхен)
|1:1
|Кельн (Кельн)
|21.01.2023
|Был в запасе
|Кельн (Кельн)
|7:1
|Вердер (Бремен)
|12.11.2022
|1' -56'
|Герта (Берлин)
|2:0
|Кельн (Кельн)
|09.11.2022
|1' -80'
|Кельн (Кельн)
|1:2
|Байер (Леверкузен)
|30'
|06.11.2022
|62' -90'
|Фрайбург (Фрайбург)
|2:0
|Кельн (Кельн)
|30.10.2022
|90' -90'
|Кельн (Кельн)
|1:1
|Хоффенхайм (Зинсхайм)
|21.10.2022
|Был в запасе
|Майнц (Майнц)
|5:0
|Кельн (Кельн)
|16.10.2022
|78' -90'
|Кельн (Кельн)
|3:2
|Аугсбург (Аугсбург)
|09.10.2022
|60' -90'
|Боруссия (Менхенгладбах)
|5:2
|Кельн (Кельн)
|01.10.2022
|61' -90'
|Кельн (Кельн)
|3:2
|Боруссия (Дортмунд)
|18.09.2022
|74' -90'
|Бохум (Бохум)
|1:1
|Кельн (Кельн)
|11.09.2022
|85' -90'
|Кельн (Кельн)
|0:1
|Унион (Берлин)
|03.09.2022
|65' -90'
|Вольфсбург (Вольфсбург)
|2:4
|Кельн (Кельн)
|81'
|28.08.2022
|46' -90'
|Кельн (Кельн)
|0:0
|Штутгарт (Штутгарт)
|21.08.2022
|1' -56'
|Айнтрахт (Франкфурт)
|1:1
|Кельн (Кельн)
|13.08.2022
|73' -90'
|РБ Лейпциг (Лейпциг)
|2:2
|Кельн (Кельн)
|76'
|07.08.2022
|61' -90'
|Кельн (Кельн)
|3:1
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)