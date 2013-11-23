Тим Альбутат - статистика
#14 | Полузащитник
|Имя
|Тим
|Фамилия
|Альбутат
|Команда
|Дуйсбург
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|23 сентября 1992 (30 лет)
|Рост
|184
Стоимость:
€ 325
тыс
|Имя
|Тим
|Фамилия
|Альбутат
|Команда
|Дуйсбург
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|23 сентября 1992 (30 лет)
|Рост
|184
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Фрайбург
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|15.12.2013
|63' -90'
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)
|2:0
|Фрайбург (Фрайбург)
|23.11.2013
|Был в запасе
|Айнтрахт (Брауншвейг)
|0:1
|Фрайбург (Фрайбург)