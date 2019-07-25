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    Лукаш Шпендльхофер - статистика

    #23 | Защитник
    Имя Лукаш
    Фамилия Шпендльхофер
    Команда Асколи
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 2 июня 1993 (29 лет)
    Рост 187
    Стоимость:
    € 200
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Штурм 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    01.08.2019 1' -90' Штурм (Грац) 2:1 Хаугесунд (Хаугесунд)
    25.07.2019 1' -90' Хаугесунд (Хаугесунд) 2:0 Штурм (Грац)
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