Лукаш Шпендльхофер - статистика
#23 | Защитник
|Имя
|Лукаш
|Фамилия
|Шпендльхофер
|Команда
|Асколи
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|2 июня 1993 (29 лет)
|Рост
|187
Стоимость:
€ 200
тыс
|Имя
|Лукаш
|Фамилия
|Шпендльхофер
|Команда
|Асколи
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|2 июня 1993 (29 лет)
|Рост
|187
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Штурм
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|01.08.2019
|1' -90'
|Штурм (Грац)
|2:1
|Хаугесунд (Хаугесунд)
|25.07.2019
|1' -90'
|Хаугесунд (Хаугесунд)
|2:0
|Штурм (Грац)