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    Франческо Форте - статистика

    #9 | Нападающий
    Имя Франческо
    Фамилия Форте
    Команда Венеция
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 1 мая 1993 (29 лет)
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Венеция 11 1 0 3 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    09.01.2022 Был в запасе Венеция (Венеция) 0:3 Милан (Милан)
    22.12.2021 1' -74' Венеция (Венеция) 1:3 Лацио (Рим)
    30'
    19.12.2021 78' -90' Сампдория (Генуя) 1:1 Венеция (Венеция)
    82'
    11.12.2021 79' -90' Венеция (Венеция) 1:1 Ювентус (Турин)
    05.12.2021 Был в запасе Венеция (Венеция) 3:4 Верона (Верона)
    30.11.2021 Был в запасе Аталанта (Бергамо) 4:0 Венеция (Венеция)
    27.11.2021 85' -90' Венеция (Венеция) 0:2 Интер (Милан)
    21.11.2021 Был в запасе Болонья (Болонья) 0:1 Венеция (Венеция)
    07.11.2021 Был в запасе Венеция (Венеция) 3:2 Рома (Рим)
    31.10.2021 84' -90' Дженоа (Генуя) 0:0 Венеция (Венеция)
    26.10.2021 1' -66' Венеция (Венеция) 1:2 Салернитана (Салернитана)
    23.10.2021 58' -90' Сассуоло (Сассуоло) 3:1 Венеция (Венеция)
    18.10.2021 Был в запасе Венеция (Венеция) 1:0 Фиорентина (Флоренция)
    01.10.2021 80' -90' Кальяри (Кальяри) 1:1 Венеция (Венеция)
    27.09.2021 Был в запасе Венеция (Венеция) 1:1 Торино (Турин)
    22.09.2021 1' -53' Милан (Милан) 2:0 Венеция (Венеция)
    25'
    19.09.2021 63' -90' Венеция (Венеция) 1:2 Специя (Ла Специя)
    11.09.2021 Был в запасе Эмполи (Эмполи) 1:2 Венеция (Венеция)
    27.08.2021 78' -90' Удинезе (Удине) 3:0 Венеция (Венеция)
    22.08.2021 1' -90' Наполи (Неаполь) 2:0 Венеция (Венеция)
    50'
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