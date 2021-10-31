Франческо Форте - статистика
#9 | Нападающий
|Имя
|Франческо
|Фамилия
|Форте
|Команда
|Венеция
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|1 мая 1993 (29 лет)
|Имя
|Франческо
|Фамилия
|Форте
|Команда
|Венеция
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|1 мая 1993 (29 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Венеция
|11
|1
|0
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|09.01.2022
|Был в запасе
|Венеция (Венеция)
|0:3
|Милан (Милан)
|22.12.2021
|1' -74'
|Венеция (Венеция)
|1:3
|Лацио (Рим)
|30'
|19.12.2021
|78' -90'
|Сампдория (Генуя)
|1:1
|Венеция (Венеция)
|82'
|11.12.2021
|79' -90'
|Венеция (Венеция)
|1:1
|Ювентус (Турин)
|05.12.2021
|Был в запасе
|Венеция (Венеция)
|3:4
|Верона (Верона)
|30.11.2021
|Был в запасе
|Аталанта (Бергамо)
|4:0
|Венеция (Венеция)
|27.11.2021
|85' -90'
|Венеция (Венеция)
|0:2
|Интер (Милан)
|21.11.2021
|Был в запасе
|Болонья (Болонья)
|0:1
|Венеция (Венеция)
|07.11.2021
|Был в запасе
|Венеция (Венеция)
|3:2
|Рома (Рим)
|31.10.2021
|84' -90'
|Дженоа (Генуя)
|0:0
|Венеция (Венеция)
|26.10.2021
|1' -66'
|Венеция (Венеция)
|1:2
|Салернитана (Салернитана)
|23.10.2021
|58' -90'
|Сассуоло (Сассуоло)
|3:1
|Венеция (Венеция)
|18.10.2021
|Был в запасе
|Венеция (Венеция)
|1:0
|Фиорентина (Флоренция)
|01.10.2021
|80' -90'
|Кальяри (Кальяри)
|1:1
|Венеция (Венеция)
|27.09.2021
|Был в запасе
|Венеция (Венеция)
|1:1
|Торино (Турин)
|22.09.2021
|1' -53'
|Милан (Милан)
|2:0
|Венеция (Венеция)
|25'
|19.09.2021
|63' -90'
|Венеция (Венеция)
|1:2
|Специя (Ла Специя)
|11.09.2021
|Был в запасе
|Эмполи (Эмполи)
|1:2
|Венеция (Венеция)
|27.08.2021
|78' -90'
|Удинезе (Удине)
|3:0
|Венеция (Венеция)
|22.08.2021
|1' -90'
|Наполи (Неаполь)
|2:0
|Венеция (Венеция)
|50'