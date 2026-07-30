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Украинская Премьер-лига 2026/2027
Команды
Динамо К
Виталий Буяльский
Статистика
€ 2,50 млн
Виталий Буяльский - статистика
Динамо К
6 января 1993 (33)
#29 | Полузащитник
170 см | 61 кг
Украина
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Турнир четырех 2013
Украина. Премьер-Лига 2013/2014
Украина. Премьер-Лига 2012/2013
Команда
И
Г
П
Ж
К
Динамо К
4
0
1
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 2 раунд
ПАОК
2 : 0
30.07.2026
Динамо К
1' - 67'
Лига Европы, 2 раунд
Динамо К
2 : 3
23.07.2026
ПАОК
68' - 90'
77'
Лига Европы, 1 раунд
Университатя Клуж
0 : 0
16.07.2026
Динамо К
63' - 120'
Лига Европы, 1 раунд
Динамо К
0 : 0
09.07.2026
Университатя Клуж
61' - 90'
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