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    Георгий Копалиани - статистика

    #12 | Вратарь
    Имя Георгий
    Отчество Николаевич
    Фамилия Копалиани
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 7 марта 1994 (29 лет)
    Рост 175
    Вес 70
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Арсенал 1 -7 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    20.10.2013 Был в запасе Арсенал (Киев) 0:2 Динамо (Киев)
    05.10.2013 1' -90' Шахтер (Донецк) 7:0 Арсенал (Киев)
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