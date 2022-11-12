Федерико Ди Франческо - статистика
#11 | Нападающий
|Имя
|Федерико
|Фамилия
|Ди Франческо
|Команда
|Лечче
|Состав
|Основной
|Родной город
|Пиза
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|14 июня 1994 (28 лет)
Стоимость:
€ 2,00
млн
|Имя
|Федерико
|Фамилия
|Ди Франческо
|Команда
|Лечче
|Состав
|Основной
|Родной город
|Пиза
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|14 июня 1994 (28 лет)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|1' - 83'
|Интер
|2:0
|Лечче
|Италия. Серия А, 25 тур
|19.02.2023
|1' - 68'
|Аталанта
|1:2
|Лечче
|Италия. Серия А, 23 тур
|55'
|11.02.2023
|1' - 88'
|Лечче
|1:1
|Рома
|Италия. Серия А, 22 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Лечче
|24
|1
|2
|5
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.03.2023
|1' -83'
|Интер (Милан)
|2:0
|Лечче (Лечче)
|19.02.2023
|1' -68'
|Аталанта (Бергамо)
|1:2
|Лечче (Лечче)
|55'
|11.02.2023
|1' -88'
|Лечче (Лечче)
|1:1
|Рома (Рим)
|04.02.2023
|1' -74'
|Кремонезе (Кремона)
|0:2
|Лечче (Лечче)
|27.01.2023
|46' -90'
|Лечче (Лечче)
|1:2
|Салернитана (Салернитана)
|21.01.2023
|1' -90'
|Верона (Верона)
|2:0
|Лечче (Лечче)
|14.01.2023
|1' -72'
|Лечче (Лечче)
|2:2
|Милан (Милан)
|08.01.2023
|1' -66'
|Специя (Ла Специя)
|0:0
|Лечче (Лечче)
|04.01.2023
|46' -90'
|Лечче (Лечче)
|2:1
|Лацио (Рим)
|71'
|12.11.2022
|1' -77'
|Сампдория (Генуя)
|0:2
|Лечче (Лечче)
|09.11.2022
|1' -64'
|Лечче (Лечче)
|2:1
|Аталанта (Бергамо)
|29'
|04.11.2022
|73' -90'
|Удинезе (Удине)
|1:1
|Лечче (Лечче)
|29.10.2022
|82' -90'
|Лечче (Лечче)
|0:1
|Ювентус (Турин)
|90'
|23.10.2022
|46' -90'
|Болонья (Болонья)
|2:0
|Лечче (Лечче)
|17.10.2022
|74' -90'
|Лечче (Лечче)
|1:1
|Фиорентина (Флоренция)
|09.10.2022
|71' -90'
|Рома (Рим)
|2:1
|Лечче (Лечче)
|88'
|02.10.2022
|84' -90'
|Лечче (Лечче)
|1:1
|Кремонезе (Кремона)
|16.09.2022
|1' -78'
|Салернитана (Салернитана)
|1:2
|Лечче (Лечче)
|47'
|11.09.2022
|1' -76'
|Лечче (Лечче)
|1:1
|Монца (Монца)
|52'
|05.09.2022
|1' -46'
|Торино (Турин)
|1:0
|Лечче (Лечче)
|31.08.2022
|1' -62'
|Наполи (Неаполь)
|1:1
|Лечче (Лечче)
|28.08.2022
|69' -90'
|Лечче (Лечче)
|1:1
|Эмполи (Эмполи)
|20.08.2022
|1' -46'
|Сассуоло (Сассуоло)
|1:0
|Лечче (Лечче)
|13.08.2022
|1' -74'
|Лечче (Лечче)
|1:2
|Интер (Милан)
|48'