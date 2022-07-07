Вальмир Нафиу - статистика
#7 | Полузащитник
|Имя
|Вальмир
|Фамилия
|Нафиу
|Команда
|Шкендия
|Состав
|Основной
|Родной город
|Тетово
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|23 апреля 1994 (28 лет)
|Рост
|175
|Вес
|71
|Имя
|Вальмир
|Фамилия
|Нафиу
|Команда
|Шкендия
|Состав
|Основной
|Родной город
|Тетово
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|23 апреля 1994 (28 лет)
|Рост
|175
|Вес
|71
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Шкендия
|5
|1
|1
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.08.2022
|Был в запасе
|Шкендия (Тетово)
|1:2
(2:3)п
|АИК (Стокгольм)
|04.08.2022
|52' -90'
|АИК (Стокгольм)
|1:1
|Шкендия (Тетово)
|28.07.2022
|59' -90'
|Шкендия (Тетово)
|3:1
|Валмиера (Валмиера)
|21.07.2022
|60' -90'
|Валмиера (Валмиера)
|1:2
|Шкендия (Тетово)
|63'
|14.07.2022
|63' -90'
|Арарат (Ереван)
|2:2
|Шкендия (Тетово)
|07.07.2022
|1' -66'
|Шкендия (Тетово)
|2:0
|Арарат (Ереван)
|45' 40'