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    Вальмир Нафиу - статистика

    #7 | Полузащитник
    Имя Вальмир
    Фамилия Нафиу
    Команда Шкендия
    Состав Основной
    Родной город Тетово
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 23 апреля 1994 (28 лет)
    Рост 175
    Вес 71
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Шкендия 5 1 1 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    11.08.2022 Был в запасе Шкендия (Тетово) 1:2
    (2:3)п    		 АИК (Стокгольм)
    04.08.2022 52' -90' АИК (Стокгольм) 1:1 Шкендия (Тетово)
    28.07.2022 59' -90' Шкендия (Тетово) 3:1 Валмиера (Валмиера)
    21.07.2022 60' -90' Валмиера (Валмиера) 1:2 Шкендия (Тетово)
    63'
    14.07.2022 63' -90' Арарат (Ереван) 2:2 Шкендия (Тетово)
    07.07.2022 1' -66' Шкендия (Тетово) 2:0 Арарат (Ереван)
    45' 40'
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