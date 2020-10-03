Николай Злобин - статистика
#55 | Защитник
|Имя
|Николай
|Отчество
|Дмитриевич
|Фамилия
|Злобин
|Команда
|Челябинск
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|14 мая 1996 (26 лет)
|Рост
|172
|Вес
|62
|Имя
|Николай
|Отчество
|Дмитриевич
|Фамилия
|Злобин
|Команда
|Челябинск
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|14 мая 1996 (26 лет)
|Рост
|172
|Вес
|62
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Арсенал
|1
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.10.2020
|74' -90'
|Тамбов (Тамбов)
|1:1
|Арсенал (Тула)
|88'