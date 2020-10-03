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    Николай Злобин - статистика

    #55 | Защитник
    Имя Николай
    Отчество Дмитриевич
    Фамилия Злобин
    Команда Челябинск
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 14 мая 1996 (26 лет)
    Рост 172
    Вес 62
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Арсенал 1 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    03.10.2020 74' -90' Тамбов (Тамбов) 1:1 Арсенал (Тула)
    88'
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