Илькин Гиртимов - статистика
#2 | Защитник
|Имя
|Илькин
|Фамилия
|Гиртимов
|Команда
|Кешля
|Состав
|Основной
|Родной город
|Закаталы
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|4 ноября 1990 (32 года)
|Рост
|175
|Имя
|Илькин
|Фамилия
|Гиртимов
|Команда
|Кешля
|Состав
|Основной
|Родной город
|Закаталы
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|4 ноября 1990 (32 года)
|Рост
|175
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Габала
|2
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|28.07.2022
|1' -90'
|Габала (Габала)
|2:1
|Фехервар (Секешфехервар)
|75'
|21.07.2022
|1' -90'
|Фехервар (Секешфехервар)
|4:1
|Габала (Габала)