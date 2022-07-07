Сиим Лутс - статистика
#19 | Полузащитник
|Имя
|Сиим
|Фамилия
|Лутс
|Команда
|Левадия
|Состав
|Основной
|Родной город
|Таллинн
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|12 марта 1989 (33 года)
|Рост
|182
|Имя
|Сиим
|Фамилия
|Лутс
|Команда
|Левадия
|Состав
|Основной
|Родной город
|Таллинн
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|12 марта 1989 (33 года)
|Рост
|182
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Пайде
|6
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.08.2022
|1' -76'
|Андерлехт (Брюссель)
|3:0
|Пайде (Пайде)
|04.08.2022
|1' -90'
|Пайде (Пайде)
|0:2
|Андерлехт (Брюссель)
|28.07.2022
|1' -122'
|Пайде (Пайде)
|1:0
(5:3)п
|Арарат-Армения (Ереван)
|21.07.2022
|1' -72'
|Арарат-Армения (Ереван)
|0:0
|Пайде (Пайде)
|14.07.2022
|1' -76'
|Пайде (Пайде)
|2:2
(6:5)п
|Динамо (Тбилиси)
|07.07.2022
|1' -88'
|Динамо (Тбилиси)
|2:3
|Пайде (Пайде)
|61'