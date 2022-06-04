Йессе Йоронен - статистика
#21 | Вратарь
|Имя
|Йессе
|Фамилия
|Йоронен
|Команда
|Брешиа
|Состав
|Основной
|Родной город
|Хельсинки
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|21 марта 1993 (29 лет)
|Рост
|194
|Вес
|89
Стоимость:
€ 1,40
млн
|Имя
|Йессе
|Фамилия
|Йоронен
|Команда
|Брешиа
|Состав
|Основной
|Родной город
|Хельсинки
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|21 марта 1993 (29 лет)
|Рост
|194
|Вес
|89
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Финляндия
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|14.06.2022
|Был в запасе
|Босния и Герцеговина
|3:2
|Финляндия
|11.06.2022
|1' -90'
|Румыния
|1:0
|Финляндия
|07.06.2022
|Был в запасе
|Финляндия
|2:0
|Черногория
|04.06.2022
|Был в запасе
|Финляндия
|1:1
|Босния и Герцеговина