Тейтур Гестссон - статистика
#1 | Вратарь
|Имя
|Тейтур
|Фамилия
|Гестссон
|Команда
|ХБ Торсхавн
|Состав
|Основной
|Родной город
|Копенгаген
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|19 августа 1992 (30 лет)
|Рост
|190
|Имя
|Тейтур
|Фамилия
|Гестссон
|Команда
|ХБ Торсхавн
|Состав
|Основной
|Родной город
|Копенгаген
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|19 августа 1992 (30 лет)
|Рост
|190
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|ХБ Торсхавн
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|14.07.2022
|1' -122'
|Ньютаун (Ньютаун)
|3:1
(4:2)п
|ХБ Торсхавн (Торсхавн)
|07.07.2022
|1' -90'
|ХБ Торсхавн (Торсхавн)
|1:0
|Ньютаун (Ньютаун)