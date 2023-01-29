Эльсеид Хюсай - статистика
#23 | Защитник
|Имя
|Эльсеид
|Фамилия
|Хюсай
|Команда
|Лацио
|Состав
|Основной
|Родной город
|Шкодер
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|20 февраля 1994 (29 лет)
|Рост
|180
Стоимость:
€ 4,00
млн
|Имя
|Эльсеид
|Фамилия
|Хюсай
|Команда
|Лацио
|Состав
|Основной
|Родной город
|Шкодер
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|20 февраля 1994 (29 лет)
|Рост
|180
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|11.03.2023
|1' - 41'
|Болонья
|0:0
|Лацио
|Италия. Серия А, 26 тур
|21'
|07.03.2023
|Был в запасе
|Лацио
|1:2
|АЗ Алкмаар
|Лига конференций, 1/8 финала, первый матч
|03.03.2023
|1' - 90'
|Наполи
|0:1
|Лацио
|Италия. Серия А, 25 тур
|27.02.2023
|85' - 90'
|Лацио
|1:0
|Сампдория
|Италия. Серия А, 24 тур
|23.02.2023
|1' - 90'
|ЧФР Клуж
|0:0
|Лацио
|Лига конференций, 1/16 финала, ответный матч
|19.02.2023
|1' - 90'
|Салернитана
|0:2
|Лацио
|Италия. Серия А, 23 тур
|16.02.2023
|1' - 60'
|Лацио
|1:0
|ЧФР Клуж
|Лига конференций, 1/16 финала, первый матч
|49'
|11.02.2023
|1' - 58'
|Лацио
|0:2
|Аталанта
|Италия. Серия А, 22 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Лацио
|22
|0
|1
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.03.2023
|1' -41'
|Болонья (Болонья)
|0:0
|Лацио (Рим)
|21'
|03.03.2023
|1' -90'
|Наполи (Неаполь)
|0:1
|Лацио (Рим)
|27.02.2023
|85' -90'
|Лацио (Рим)
|1:0
|Сампдория (Генуя)
|19.02.2023
|1' -90'
|Салернитана (Салернитана)
|0:2
|Лацио (Рим)
|11.02.2023
|1' -58'
|Лацио (Рим)
|0:2
|Аталанта (Бергамо)
|06.02.2023
|1' -90'
|Верона (Верона)
|1:1
|Лацио (Рим)
|29.01.2023
|1' -71'
|Лацио (Рим)
|1:1
|Фиорентина (Флоренция)
|24.01.2023
|1' -90'
|Лацио (Рим)
|4:0
|Милан (Милан)
|15.01.2023
|1' -90'
|Сассуоло (Сассуоло)
|0:2
|Лацио (Рим)
|65'
|08.01.2023
|70' -90'
|Лацио (Рим)
|2:2
|Эмполи (Эмполи)
|04.01.2023
|Был в запасе
|Лечче (Лечче)
|2:1
|Лацио (Рим)
|13.11.2022
|1' -69'
|Ювентус (Турин)
|3:0
|Лацио (Рим)
|10.11.2022
|1' -90'
|Лацио (Рим)
|1:0
|Монца (Монца)
|06.11.2022
|69' -90'
|Рома (Рим)
|0:1
|Лацио (Рим)
|30.10.2022
|87' -90'
|Лацио (Рим)
|1:3
|Салернитана (Салернитана)
|23.10.2022
|77' -90'
|Аталанта (Бергамо)
|0:2
|Лацио (Рим)
|16.10.2022
|Был в запасе
|Лацио (Рим)
|0:0
|Удинезе (Удине)
|10.10.2022
|72' -90'
|Фиорентина (Флоренция)
|0:4
|Лацио (Рим)
|02.10.2022
|64' -90'
|Лацио (Рим)
|4:0
|Специя (Ла Специя)
|90'
|18.09.2022
|1' -90'
|Кремонезе (Кремона)
|0:4
|Лацио (Рим)
|11.09.2022
|76' -90'
|Лацио (Рим)
|2:0
|Верона (Верона)
|83'
|03.09.2022
|84' -90'
|Лацио (Рим)
|1:2
|Наполи (Неаполь)
|26.08.2022
|71' -90'
|Лацио (Рим)
|3:1
|Интер (Милан)
|20.08.2022
|Был в запасе
|Торино (Турин)
|0:0
|Лацио (Рим)
|14.08.2022
|83' -90'
|Лацио (Рим)
|2:1
|Болонья (Болонья)