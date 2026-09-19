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Серия А 2026/2027
Команды
Лацио
Данило Катальди
Статистика
€ 3,50 млн
Данило Катальди - статистика
Лацио
6 августа 1994 (32), Рим
#32 | Полузащитник
180 см | 70 кг
Италия
Статистика
Трансферы
Публикации
Матчи за последние 30 дней
Италия. Серия А, 5 тур
Венеция
0 : 2
19.09.2026
Лацио
Был в запасе
Италия. Серия А, 4 тур
Лацио
2 : 2
12.09.2026
Милан
Был в запасе
Статистика по турнирам
Италия. Кубок 2025/2026
Италия. Серия А 2025/2026
Италия. Кубок 2024/2025
Италия. Серия А 2024/2025
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Суперкубок Италии 2015
Италия. Кубок 2014/2015
Италия. Серия А 2014/2015
Команда
И
Г
П
Ж
К
Лацио
3
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Кубок, Финал
Лацио
0 : 2
13.05.2026
Интер
Был в запасе
Италия. Кубок, 1/2 финала
Аталанта
1 : 1
22.04.2026
Лацио
84' - 120'
Италия. Кубок, 1/2 финала
Лацио
2 : 2
04.03.2026
Аталанта
1' - 90'
Италия. Кубок, 1/4 финала
Болонья
1 : 1
11.02.2026
Лацио
61' - 90'
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