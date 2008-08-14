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    Давидсон - статистика

    Имя Мораис
    Фамилия Давидсон Де Оливейра
    Команда Завершил карьеру
    Родной город Белу-Оризонти
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 18 июля 1981 (41 год)
    Рост 176
    Вес 71
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Днепр 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    14.08.2008 1' -90' Днепр (Днепр) 3:2 Беллинцона (Беллинцона)
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