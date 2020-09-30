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    Валерий Альшанский - статистика

    #12 | Нападающий
    Имя Валерий
    Отчество Олегович
    Фамилия Альшанский
    Команда Звезда
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 20 июня 1995 (27 лет)
    Рост 181
    Вес 74
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Текстильщик 1 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    30.09.2020 46' -90' Салют (Белгород) 0:3 Текстильщик (Иваново)
    58'
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