Валерий Альшанский - статистика
#12 | Нападающий
|Имя
|Валерий
|Отчество
|Олегович
|Фамилия
|Альшанский
|Команда
|Звезда
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|20 июня 1995 (27 лет)
|Рост
|181
|Вес
|74
|Имя
|Валерий
|Отчество
|Олегович
|Фамилия
|Альшанский
|Команда
|Звезда
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|20 июня 1995 (27 лет)
|Рост
|181
|Вес
|74
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Текстильщик
|1
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|30.09.2020
|46' -90'
|Салют (Белгород)
|0:3
|Текстильщик (Иваново)
|58'